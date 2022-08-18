В Новосибирске на стройке разбился рабочий

В Новосибирске на стройке в Центральном районе города разбился рабочий.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на стройке в Центральном районе города разбился рабочий. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.
— В четверг, 18 августа, при строительстве дома на улице Семьи Шамшаных 24-летний иностранный рабочий упал в проем незакрытой шахты лифта, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура начала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, как на стройке соблюдались условия труда.
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