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Происшествия18 августа 2022 14:10

В Новосибирске на стройке разбился рабочий

ЧП случилось в Центральном районе города
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на стройке в Центральном районе города разбился рабочий.

В Новосибирске на стройке в Центральном районе города разбился рабочий.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на стройке в Центральном районе города разбился рабочий. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

— В четверг, 18 августа, при строительстве дома на улице Семьи Шамшаных 24-летний иностранный рабочий упал в проем незакрытой шахты лифта, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура начала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, как на стройке соблюдались условия труда.

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