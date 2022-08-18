В Новосибирске отремонтируют 12 улиц за 150 миллионов

На ремонт потратят 150 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске отремонтируют 12 улиц на допсредства, полученные от регионального правительства. Начнут работы уже на следующей неделе.
— Полученные 150 миллионов рублей позволят нам провести работы на 11 участках — все они согласованы с Минтрансом. Кроме этого, мы согласовали еще один объект — улицу Забалуева в Ленинском районе, на нее дополнительно выделено 18 миллионов рублей. Она ведет к быстрорастущему новому микрорайону, где вопрос транспортной доступности особенно актуален, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
По его словам, главная задача — максимально быстро преступить к ремонту после прохождения всех необходимых процедур. Ориентировочно, дорожники смогут выйти на участки уже на следующей наделе.
В список ремонта дорог на дополнительные средства вошли 11 участков:
— ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского в Заельцовском районе;
— ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе;
— ул. Стофато и ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе;
— ул. Связистов в Ленинском районе;
— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище»);
— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;
— ул. Окружная в Калининском районе;
— ул. Кошурникова в Дзержинском районе;
— Детский проезд в Советском районе.
Дополнительно в список включена ул. Забалуева в Ленинском районе.
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