В Новосибирске отремонтируют 12 улиц за 150 миллионов

На ремонт потратят 150 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют 12 улиц на допсредства, полученные от регионального правительства. Начнут работы уже на следующей неделе.

— Полученные 150 миллионов рублей позволят нам провести работы на 11 участках — все они согласованы с Минтрансом. Кроме этого, мы согласовали еще один объект — улицу Забалуева в Ленинском районе, на нее дополнительно выделено 18 миллионов рублей. Она ведет к быстрорастущему новому микрорайону, где вопрос транспортной доступности особенно актуален, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, главная задача — максимально быстро преступить к ремонту после прохождения всех необходимых процедур. Ориентировочно, дорожники смогут выйти на участки уже на следующей наделе.

В список ремонта дорог на дополнительные средства вошли 11 участков:

— ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского в Заельцовском районе;

— ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе;

— ул. Стофато и ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе;

— ул. Связистов в Ленинском районе;

— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище»);

— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;

— ул. Окружная в Калининском районе;

— ул. Кошурникова в Дзержинском районе;

— Детский проезд в Советском районе.

Дополнительно в список включена ул. Забалуева в Ленинском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер