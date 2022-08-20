Мужчина пропал две недели назад. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске завершились поиски мужчины с протезом. Напомним, Сергей пропал 7 августа, а 8 числа его телефон был вне зоны доступа. Он ушел из дома после ссоры с женой. Особой приметой был протез на правой ноге.

- Сейчас он дома. Все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, знакомая семьи.

По словам женщины, Сергей был где-то в области. Толком пока ничего не объяснил.

- Позже узнаю подробности, - говорит знакомая.

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