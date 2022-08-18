В Новосибирске 12 улиц отремонтируют на дополнительные средства

На дополнительные средства, выделенные из областного бюджета на ремонт дорог в Новосибирске, обновят 12 участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дополнительные средства, выделенные из областного бюджета на ремонт дорог в Новосибирске, обновят 12 участков. Начать работы будет возможно уже со следующей недели — об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

— Правительство и губернатор Новосибирской области откликнулись на нашу просьбу о выделении дополнительных средств на ремонт городских дорог. Полученные 150 миллионов рублей позволят нам провести работы на 11 участках — все они согласованы с министерством транспорта. Кроме этого, мы согласовали с министерством еще один объект — это ул. Забалуева в Ленинском районе, на нее дополнительно выделено 18 миллионов рублей. Она ведет к быстрорастущему новому микрорайону, где вопрос транспортной доступности особенно актуален, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Наша задача — максимально быстро провести все процедуры и приступить к работам. Мы имеем возможность начать их уже со следующей недели.

В список ремонта дорог на дополнительные средства вошли 11 участков:

— ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского в Заельцовском районе;

— ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе;

— ул. Стофато и ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе;

— ул. Связистов в Ленинском районе;

— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище») ;

— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;

— ул. Окружная в Калининском районе;

— ул. Кошурникова в Дзержинском районе;

— Детский проезд в Советском районе.

Дополнительно в список включена улица Забалуева в Ленинском районе.

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