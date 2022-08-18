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Происшествия18 августа 2022 11:13

Трех Новосибирцев осудили за незаконную регистрацию мигрантов

Двух мужчин осудили на 2,5 года условно, женщине дали на полгода меньше
Надежда КАСЬЯНОВА
Обвиняемые помогали мигрантам обустроиться на территории РФ.

Обвиняемые помогали мигрантам обустроиться на территории РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске осудили трех местных жителей за организацию незаконного пребывания иностранцев. Они помогали обустроиться легальным и нелегальным мигрантам. Причем, подсудимые сами были уроженцами стран ближнего зарубежья.

— Деятельность преступной группы носила длящийся характер. Они подыскивали иностранцев, нуждавшихся в формировании фиктивного пакета документов для пребывания в стране, и помогали им. Организовывали сдачу экзаменов по русскому языку, истории и основам российского законодательства. Также подготавливали необходимые медсправки и подыскивали фиктивное жилье, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Подсудимые признали свою вину в полном объеме. Двух мужчин осудили на 2,5 года условно, женщину — на 2 года условно.

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