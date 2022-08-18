Трех Новосибирцев осудили за незаконную регистрацию мигрантов

Обвиняемые помогали мигрантам обустроиться на территории РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске осудили трех местных жителей за организацию незаконного пребывания иностранцев. Они помогали обустроиться легальным и нелегальным мигрантам. Причем, подсудимые сами были уроженцами стран ближнего зарубежья.

— Деятельность преступной группы носила длящийся характер. Они подыскивали иностранцев, нуждавшихся в формировании фиктивного пакета документов для пребывания в стране, и помогали им. Организовывали сдачу экзаменов по русскому языку, истории и основам российского законодательства. Также подготавливали необходимые медсправки и подыскивали фиктивное жилье, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Подсудимые признали свою вину в полном объеме. Двух мужчин осудили на 2,5 года условно, женщину — на 2 года условно.

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