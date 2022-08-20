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Общество20 августа 2022 3:17

Новосибирцу дали условный срок из-за кражи беляшей и самсы

Он освободился из колонии два года назад
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчина украл продукты.

Мужчина украл продукты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирца осудили на два года за кражу беляшей и самсы. Мужчина шел мимо ларька и увидев, что там никого нет – решил обчистить.

- Он сорвал замок и украл из ларька 15 штук самсы, 15 сочней с творогом, 10 штук беляшей, упаковку кофе три в одном. Сложил все в пакет и пошел домой, - говорится в приговоре.

Плюс ко всему мужчина забрал с собой модем-роутер. Продавщица из ларька вызвала полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража, с незаконным проникновением.

Первомайский районный суд приговорил мужчину к двум годам условно.

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