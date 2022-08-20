Новосибирцу дали условный срок из-за кражи беляшей и самсы

Мужчина украл продукты.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирца осудили на два года за кражу беляшей и самсы. Мужчина шел мимо ларька и увидев, что там никого нет – решил обчистить.
- Он сорвал замок и украл из ларька 15 штук самсы, 15 сочней с творогом, 10 штук беляшей, упаковку кофе три в одном. Сложил все в пакет и пошел домой, - говорится в приговоре.
Плюс ко всему мужчина забрал с собой модем-роутер. Продавщица из ларька вызвала полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража, с незаконным проникновением.
Первомайский районный суд приговорил мужчину к двум годам условно.
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