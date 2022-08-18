ФСБ задержала в Новосибирске террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад»*

Всего задержали восемь террористов. Фото: кадр из видео
ФСБ задержали в Новосибирске, Красноярске и Москве задержали 8 членов террористической исламистской организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Задержанные являются выходцами из стран Центральной Азии.
— Задержанные финансирование террористические структуры, действующие в Сирии, а также призывали совершать преступления террористического характера на территории России, — пояснили в ЦОС ФСБ России.
У задержанных изъяли банковские карты, средства связи и электронные носители информации. Расследование продолжается.
* организация запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.
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