В Новосибирске хозяйку магазина осудили за то, что она не отправила клиентке платье

Женщина будет платить штраф 5 месяцев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске хозяйку магазина осудили за то, что она обманула клиентку. Женщина рекламировала платья, которые продавала, через соцсети. Ей написала сообщение одна из покупательниц: она хотела купить платье и просила доставить его почтой.

- Покупательница перевела 14 936 рублей, - говорится на сайте Первомайского районного суда.

Вот только платья клиентка так и не дождалась. Когда обман вскрылся, правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Первомайский районный суд решил оштрафовать продавщицу на 10 тысяч рублей. Деньги ей разрешили выплачивать пострадавшей в рассрочку. 5 месяцев она должна выплачивать по 2 тысячи рублей.

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