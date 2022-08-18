Новосибирский свинокомплекс «Сибагро» вложит 0,5 млрд рублей в первый этап реконструкции Криводановской площадки

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- Весь проект реконструкции разбит на этапы, с учетом производственного животноводческого цикла. Согласно графику последние свиньи с откорма должны уехать в 20 числах января 2023 года – к этому моменту ни одного животного на наших комплексах в Криводановке не останется. Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения, начиная с марта-апреля 2023 года, - прокомментировал директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко. - Таким образом первые отгрузки с 1 очереди на мясокомбинат мы ожидаем с февраля 2024 года.

План реконструкции старейшей производственной очереди, расположенной в Новосибирском районе, включает полную модернизацию первого комплекса и модернизацию помещений откорма второго комплекса. В него входит демонтаж и полная замена внутреннего слоя бетона в помещениях, снос старых систем навозоудаления, установка нового станочного оборудования и современной системы микроклимата. Также будет проведена полная замена животных, в том числе сформировано новое маточное стадо более продуктивной селекции. На время реконструкции все рабочие места сохраняются.

В период ремонтных работ вторая и третья очереди продолжат работать в штатном режиме, что позволит сохранить объемы производства продукции на стабильном уровне.

Первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30% и оценивается как «высокий».

Новосибирский свинокомплекс «Сибагро» производит свыше 93% всей свинины в Новосибирской области. Предприятие было основано в 1976 году, с 2019 года свинокомплекс входит в состав Сибагро. Производственные мощности включают три свиноводческих очереди (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом в 90 тысяч га. Объемы производства: 405 000 голов свиней единовременного содержания, 81,980 тыс тонн свинины в год.