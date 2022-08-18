В Новосибирской области увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами

Рост преступлений связан с увеличением числа мигрантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области выросло количество преступлений, совершенных мигрантами. В прокуратуре это объяснили увеличением числа иностранцев.

— Отмечается рост преступлений, совершенных иностранными гражданами по итогам первого полугодия. Мы полагаем, это обусловлено тем, что количество въехавших на территорию нашего региона иностранных граждан увеличилось в два раза, до 163 тысяч, — пояснил в ходе пресс-конференции начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Феофанов.

Феофанов отметил, правоохранители и представители диаспор провели специальное совещание, чтобы разработать комплекс мер, которые могли бы предотвратить дальнейший рост преступлений.

Напомним, что последнее громкое преступление, связанной с мигрантом, произошло в Нижней Ельцовке 26 июля. Там 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко расправился со своей 17-летней девушкой.

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