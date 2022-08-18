Хельгу Пирогову объявили в межгосударственный розыск. Фото: соцсети

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в межгосударственный розыск. Против нее возбуждено уголовное дело за оскорбительные высказывания о погибших в ходе спецоперации российских военных.

— На сегодняшний день Хельга Пирогова находится в межгосударственном розыске, — пояснил на пресс-конференции и. О. Начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов.

Напомним, основаниям для возбуждения против Пироговой уголовного дела стал пост в соцсетях, где она грубо высказалась о погибших российских военных. Первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов требовал лишить Хельгу Пирогову мандата после этого поста, однако Горсовета комиссия по этике не нашла для этого оснований. Вскоре стало известно, что депутат покинула страну. Сама она заявила, что отправилась в Грузию. Но при этом мандат сдавать Хельга не собирается и планирует заниматься работой удаленно. Накануне стало известно, что дома у депутата и ее родных прошли обыски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любительница лайков, венков и вышиванок: кто такая депутат Хельга Пирогова, на которую возбудили уголовное дело

Народная избранница из Новосибирска прославилась скандальным твитом. Рассказываем, чем Хельга Пирогова занималась до депутатства, и чем прославилась, получив мандат (подробнее).

К новосибирскому депутату Хельге Пироговой пришли домой с обысками

Девушку объявили в розыск по уголовной статье (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер