В Новосибирске задержали мошенников за обналичивание маткапитала на 6,5 миллионов рублей

За обналичивание маткапитала мошенники брали комиссию от 40 до 120 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске задержали двух мошенников, подозреваемых в махинациях с маткапиталом. Обманом им удалось похитить около 6,5 миллионов рублей.

— Подозреваемые — руководитель и менеджер кредитного потребительского кооператива подыскивали женщин, имеющих право на маткапитал. Под различными предлогами они убеждали их заключить с подконтрольной организацией фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После заключения договора они обращались в ПФР с заявлением о погашении несуществующей кредиторской задолженности. Полученные средства они обналичивали и отдавали матерям, оставляя себе в виде комиссии сумму от 40 до 120 тысяч рублей.

— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ за мошенничество при получении соцвыплат. Выявлено девять эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей, — пояснила Ирина Волк.

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