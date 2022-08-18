В аэропорту Новосибирска опоздавший пассажир украл смартфон за 55 тысяч рублей

Мужчина решился на кражу, потому что опоздал на свой самолет, а денег на билет не хватило. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Толмачево под Новосибирском 36-летний мужчина из Ульяновска украл у женщины смартфон стоимостью 55 тысяч рублей. На кражу он решился из-за того, что пропустил свой рейс, а на покупку нового билета денег не осталось. Находкой опоздавший пассажир распорядился весьма интересно.

— Мужчина прилетел транзитным рейсом Норильск-Ульяновск с пересадкой в городе Новосибирске. Находясь в стерильной зоне аэропорта, он заметил лежащий на сиденье рядом с выходом на посадку мобильный телефон и присвоил его себе. После этого он покинул здание аэровокзала и направился до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный на автомобиле, чтобы уехать в Ульяновск на поезде. Одному из пассажиров автомобиля он подарил телефон, — рассказали в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

На вокзале «Робин Гуда» и перехватили полицейские. Смартфон вернулся владелице, а ульяновцу грозит до пяти лет лишения свободы за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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