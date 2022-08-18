Вакцинация от гриппа в Новосибирской области начнется уже в августе

Вакцинация от гриппа начнется в августе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области уже в августе начнут ставить прививки от вирусов гриппа А и В. В регион завезли 410 370 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве области.

— Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно, в один день можно ввести оба препарата. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Негативных эффектов при одновременном введении вакцин не зафиксировано. При этом прививку поставят в разные части тела.

Прививочная кампания от гриппа начнется в ближайшее время. Сейчас Минздрав Новосибирской области доставляет вакцину в больницы региона.

Также в регионе активно проводят вакцинацию от COVID-19. Областной Минздрав организовал работу прививочных кабинетов. Адрес и время работы каждого пункта вакцинации можно посмотреть на интерактивной карте.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, кому подойдет британский препарат Эвушелд для профилактики коронавируса.

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