Новосибирскую улицу Ленина сделают пешеходной к Новому году

В Новосибирске на улице Ленина сделают такую же красоту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске к Новому году планируют перекрыть движение на улице Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого. Ее сделают пешеходной и украсят в столичном стиле – световым потолком с гирляндами. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

– Пока в планах с 1 ноября начать оформлять улицу Ленина, с 1 декабря уже запустить пешеходное движение. Планировали, что на два месяца ее перекроют, декабрь и январь, – сообщила КП-Новосибирск Ирина Саркисян.

Точные сроки перекрытия пока неизвестны, а вот проект светового оформления уже согласован. На улице Ленина появится семиметровый световой тоннель.

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