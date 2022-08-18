В Новосибирске ефрейтора приговорили к 3 годам лишения свободы условно за покупку наркотиков

Военнослужащего в Новосибирске приговорили к условному сроку за покупку наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске военнослужащий получил условный срок за покупку наркотиков. Об этом 2-й Восточный окружной военный суд сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 18 августа.

Ефрейтор Роман Шубин купил в интернете наркотики и подобрал закладку на улице по указанным координатам. Вещества он спрятал в своем автомобиле.

– В этот же день в ходе досмотра автомобиля наркотик обнаружен сотрудниками полиции, – сообщили в суде.

Шубина приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber