Здание новосибирской телестанции «Мир» хотят признать объектом культурного наследия

Здание телестанции собираются признать объектом культурного наследия. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО.

В Новосибирске здание телестанции «Мир» на Горской, 16 собираются признать объектом культурного наследия.

В Государственную инспекцию по охране культурного наследия Новосибирской области поступило обращение с просьбой установить историко-культурную ценность этого здания. Как рассказали в пресс-службе Госинспекции, сейчас строение обследуют и изучают его историю.

– Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования, – уточнили в пресс-службе.

Работы будут проводить до ноября 2022 года.

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