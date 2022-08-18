В Новосибирске спасатели вывели с крыши 28-летнего мужчину в неадекватном состоянии

Новосибирские спасатели вывели с крыши неадекватного мужчину. Фото: Спасатели МАСС.
Утром в четверг, 18 августа, спасатели сняли с крыши 9-этажного здания 28-летнего мужчину в неадекватном состоянии. Очевидцы испугались, что он может упасть, и вызвали подмогу. Инцидент произошел в Калининском районе на улице Рассветной. На помощь приехали спасатели и сотрудники полиции.
– Путем переговоров мужчина выведен с крыши, передан сотрудникам отдела полиции, – рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что прохожие заметили мужчину за перилами пешеходного моста на улице Ватутина. Спасатели перенесли его за ограждение и передали полицейским.
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