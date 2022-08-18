Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 2:44

В Новосибирске 19-летний парень купил 25 тысяч фальшивых рублей и обменял их на настоящие

Он приобрел на них телефон, а затем сдал его в ломбард
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске парень расплатился за телефон фальшивыми деньгами и сдал его в ломбард за настоящие рубли.

В Новосибирске парень расплатился за телефон фальшивыми деньгами и сдал его в ломбард за настоящие рубли.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске задержали 19-летнего мошенника, который купил в интернете 5 пятитысячных купюр. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Дальнейший сбыт фальшивых денежных купюр подозреваемый осуществил путем приобретения в одном из магазинов города Новосибирска дорогостоящего мобильного телефона, который затем сдал в ломбард, – уточнили в полиции.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы. На время следствия парня отпустили под подписку о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber