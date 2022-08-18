В Новосибирске 19-летний парень купил 25 тысяч фальшивых рублей и обменял их на настоящие

В Новосибирске парень расплатился за телефон фальшивыми деньгами и сдал его в ломбард за настоящие рубли. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске задержали 19-летнего мошенника, который купил в интернете 5 пятитысячных купюр. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Дальнейший сбыт фальшивых денежных купюр подозреваемый осуществил путем приобретения в одном из магазинов города Новосибирска дорогостоящего мобильного телефона, который затем сдал в ломбард, – уточнили в полиции.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы. На время следствия парня отпустили под подписку о невыезде.

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