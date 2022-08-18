В Новосибирске к 15 сентября отремонтируют теплотрассу по улице Кропоткина

В Новосибирске почти завершили ремонт теплотрассы на Кропоткина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске сузили улицу Кропоткина для замены труб, зато не пришлось ограничивать проезжую часть на Ипподромской. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, эта теплотрасса обслуживает 75 многоквартирных домов, семь детских и три лечебных учреждения.

В пресс-центре мэрии города сообщили, что рабочие уже смонтировали основную часть трубопроводов. Также почти готова монолитная тепловая камера на Кропоткина.

Ремонтные работы завершат до 15 сентября, а полное благоустройство закончат к октябрю.

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