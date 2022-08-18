Рассказываем о дорожной ситуации на утро четверга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске 18 августа 2022 года: стоит Димитровский мост и проезд Энергетиков. Также пробки на площади Труда и площади Энергетиков. Об этом сообщает «2ГИС».

Трудно проехать по всей улице Станционной из-за аварий. Пробки на улице Большая, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев. Водители застряли на Советском шоссе.

Пробки сковали Октябрьский мост и улицу Большевистскую. На правом берегу движение затруднено на улицах Кирова и Никитина.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 4 балла.

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