Любовь Успенская призвала россиян ездить отдыхать на Алтай

Певица Любовь Успенская призвала россиян проводить отпуск в России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Певица Любовь Успенская призвала россиян проводить отпуск в России. По ее словам, в нашей стране есть очень много прекрасных мест для отдыха, которые могут стать отличной альтернативой западным курортам, некоторые из которых стали недоступны из-за санкций.
— У нас есть Подмосковье, Алтай. Сейчас многие увидели наши прекрасные места, — цитирует артистку издание «Толк».
Певица также отметила, что в плане туризма западные санкции могут пойти России только на пользу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер