Любовь Успенская призвала россиян ездить отдыхать на Алтай

Певица Любовь Успенская призвала россиян проводить отпуск в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Любовь Успенская призвала россиян проводить отпуск в России. По ее словам, в нашей стране есть очень много прекрасных мест для отдыха, которые могут стать отличной альтернативой западным курортам, некоторые из которых стали недоступны из-за санкций.

— У нас есть Подмосковье, Алтай. Сейчас многие увидели наши прекрасные места, — цитирует артистку издание «Толк».

Певица также отметила, что в плане туризма западные санкции могут пойти России только на пользу.

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