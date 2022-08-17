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Происшествия17 августа 2022 16:57

В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус

Об этом рассказали в соцсетях очевидцы
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Автобус перевернулся и задел две легковые машины, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Есть ли пострадавшие в этом ДТП — неизвестно. В Госавтоинспекции по городу случившееся пока никак не прокомментировали.

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