В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске на улице Аникина перевернулся автобус. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— Автобус перевернулся и задел две легковые машины, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Есть ли пострадавшие в этом ДТП — неизвестно. В Госавтоинспекции по городу случившееся пока никак не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер