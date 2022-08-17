В Новосибирске объявили в розыск «маменькиного сынка», устроившего ДТП

Вячеслав считает, что парня обязательно должны поймать и наказать. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске объявили в розыск «маменькиного сынка», сбежавшегося с места ДТП. Напомним, что авария произошла 8 июня на перекрестке улице Большевистской и Добролюбова. По словам пострадавших, «Тойота» вылетела со встречной полосы и сначала врезалась впереди стоящую машину, а уже потом в их «Шкоду». Через некоторое время на место приехали аваркомы и мама молодого человека. Женщина сходу заявила, что это она была за рулем. Сам же виновник исчез, будто его и не было.

— Когда нас пригласили на авторазбор в ГАИ, вместе с нами была и мать этого товарища. Она продолжала говорить, что это она была за рулем. Но у нас с собой были записи с камер видеонаблюдения. Удалось подтвердить, что ее там вообще не было, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший Вячеслав Попов.

Когда подтвердилось, что за рулем был все же сын, его объявили в розыск. По словам Вячеслава, тот сейчас в бегах и не просто так. Оказалось, что 27-летний виновник ДТП был на условно-досрочном.

— Думаю, в розыск его объявили где-то в середине июля. Но там все как-то по-хитрому устроили. Сначала ждали, когда он явится отмечаться. Он же условно-освободившийся и по сроку должен ходить отмечаться. А он не явился. И вот тогда и объявили в розыск, — пояснил Вячеслав.

По словам мужчины, несмотря на то, найдут парня или нет, он уже может обратиться в страховую за компенсацией. Однако, Вячеслав считает, что парня обязательно должны поймать и наказать.

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