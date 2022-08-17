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Происшествия17 августа 2022 15:54

В Новосибирске спасатели помогли мужчине на мосту

Их вызвали очевидцы
Галина СИМОНОВА
Прохожие заметили мужчину на пешеходном мосту. Фото: Кадр из видео\спасатели МАСС

Прохожие заметили мужчину на пешеходном мосту. Фото: Кадр из видео\спасатели МАСС

В Новосибирске днем в среду, 17 августа, прохожие заметили мужчину на пешеходном мосту через дорогу на улице Ватутина в районе остановки Лыжная база. Сибиряки опасались, что он может упасть на проезжую часть.

— На место происшествия выехал экипаж спасателей. Через 8 минут спасатели уже прибыли по указанному адресу, — сообщили спасатели МАСС.

Мужчину удалось благополучно снять с моста, никаких травм он не получил.

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