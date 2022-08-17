В Искитиме завершены поиски 10-летней девочки в черно-белых клетчатых штанах. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме завершены поиски 10-летней девочки в черно-белых клетчатых штанах. Напомним, ребенок пропал в среду, 17 августа: девочка ушла из дома, когда родители отлучились.

— Девочка, ушедшая из дома сегодня днём и заявленная, как без вести пропавшая, в ходе поисковых мероприятий обнаружена сотрудниками полиции. В отношении неё преступлений не совершалось, — сообщили в областном МВД.

Вскоре полицейские передадут девочку родителям.

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