Движение для трнаспорта ограничат на улицах Сакко и Ванцетти, Нижегородской и Воинской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничили движение по трем улицам правого берега из-за работ на теплотрассе. Речь идет об улицах Сакко и Ванцетти, Нижегородской и Воинской.

— До 31 августа на 5 метров сужена проезжая часть улицы Сакко и Ванцетти и на 2 метра проезжая часть улицы Нижегородской, — пояснили в мэрии.

Ограничения на улице Воинской будут действовать чуть дольше — до 27 сентября. Там проезжую часть сузили на 3,5 метра в районе строящегося жилого дома №69, у которого прокладывают теплосеть.

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