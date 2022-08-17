Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное дело после избиения 10-летнего мальчика в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил взять на контроль уголовное дело, возбужденное после избиения 10-летнего мальчика около ГПНТБ. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль уголовное дело, возбужденное после избиения 10-летнего мальчика около ГПНТБ в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел 12 августа. Школьник увидел, как группа подростков обижает ребенка на вид лет 6-7 и вступился за него, но в итоге сам оказался пострадавшим.
— Председатель Следственного комитета дал указание и. О. Руководителя регионального следственного управления Зарипову В. Б. Возбудить уголовное дело и доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — пояснили в СКР.
Напомним, видео нападения попало в соцсети и сейчас полиция объявила в розыск подростка, который избивал ребенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения подростка у ГПНТБ
10-летний мальчик оказался в больнице (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер