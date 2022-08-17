Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное дело после избиения 10-летнего мальчика в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил взять на контроль уголовное дело, возбужденное после избиения 10-летнего мальчика около ГПНТБ. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль уголовное дело, возбужденное после избиения 10-летнего мальчика около ГПНТБ в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел 12 августа. Школьник увидел, как группа подростков обижает ребенка на вид лет 6-7 и вступился за него, но в итоге сам оказался пострадавшим.

— Председатель Следственного комитета дал указание и. О. Руководителя регионального следственного управления Зарипову В. Б. Возбудить уголовное дело и доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — пояснили в СКР.

Напомним, видео нападения попало в соцсети и сейчас полиция объявила в розыск подростка, который избивал ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения подростка у ГПНТБ

10-летний мальчик оказался в больнице (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер