В мэрии Новосибирска согласовали доску памяти героя спецоперации Камиля Хабибназарова

Мэрия Новосибирска официально утвердила размещение мемориальной таблички в честь Камиля Хабибназарова. Фото: стоп-кадр из видео / Городской гражданско-патриотический центр

Мэрия Новосибирска официально утвердила размещение мемориальной таблички в честь Камиля Хабибназарова, героически погибшего в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. Разместят доску памяти на здании школы № 24, где учился Камиль.

— Согласовать размещение мемориальной доски, посвящённой памяти Хабибназарова Камиля Салаватовича, на фасаде здания по адресу: улица Жуковского, 113/5, — сообщается в постановлении мэрии от 17 августа.

Муниципалитет максимально упростил процедуру согласования, чтобы табличку можно было установить в как можно более короткие сроки.

Напомним, родителям погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Камиля Хабибназарова вручили орден Мужества.

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