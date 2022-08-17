Новосибирца отправили в колонию на 8 лет за убийство экс-депутата Ивана Митряшина

Новосибирский районный суд вынес приговор 50-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве экс-депутата Ивана Митряшина. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирский районный суд вынес приговор 50-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве экс-депутата Ивана Митряшина. Об этом рассказали в областном СК.

— Следствием установлено, что вечером 10 мая 2021 года 46-летний потерпевший находился в гостях у знакомых в ДНП «Бердский перекат» в Новосибирском районе Новосибирской области. В какой-то момент хозяин домовладения поссорился с потерпевшим. Позже ссора переросла в драку, при которой обвиняемый сначала сильно избил потерпевшего, а потом ударил ножом в ноги, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Очевидцы случившегося вызывали на место скорую помощь и полицию. Митряшина доставили в больницу, где врачи пытались спасти его, но все же он скончался от полученных травм.

Суд приговорил 50-летнего мужчину к 8, 5 годам колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить 1, 2 миллион рублей матери Ивана Митряшина.

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