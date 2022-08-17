В новосибирском Академгородке неизвестные выкинули на улицу цыплят

В Академгородке нашли цыплят на улице. Фото: предоставлено автором публикации

В Академгородке кто-то выкинул на улицу цыплят. Об этом в группе «Сообщество Академгородка» рассказал один из местных жителей.

Пост появился во вторник, 16 августа.

− Наткнулся на цыплят в парке на Российской. Находятся они за киоском с фруктами, чуть правее, − сообщил сибиряк. – Может быть, кому-то из частного сектора в хозяйстве пригодятся.

Мужчина отметил, что иначе птенцы погибнут – либо замерзнут, либо попадут в лапы бродячих животных.

Новосибирцы начали переживать за судьбу цыплят. Некоторые пользователи Сети выразили желание забрать бедняжек себе.

Вскоре выяснилось, что птенцы на самом деле не бездомные. Как рассказали в комментариях, хозяевами цыплят являются местные торговцы фруктами.

− Торговцы фруктами сказали, что это их цыплята, они их купили и отдавать не хотят. Думала забрать в деревню, но не дали… В такой холод они погибнут, только оперяются, − сообщила подписчица.

Еще одна местная жительница поделилась подробностями истории. По ее словам, цыплят своему ребенку купил владелец киоска. Таким образом он захотел приучить свое чадо к ответственности.

− На ночь цыплят увозят домой, а днем привозят с собой – чтобы юный владелец их воспитывал, − добавила сибирячка.

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