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Общество19 августа 2022 5:40

Новосибирца отправили в колонию за кражу алюминиевой лестницы

Ему дали 1 год и 9 месяцев
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчину отправили в колонию.

Мужчину отправили в колонию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирца отправили в колонию за кражу алюминиевой лестницы. Инцидент произошел на улице Плановая в Заельцовском районе.

- Мужчина был в баре. Увидел, что за ним никто не наблюдает, взял лестницу и унес ее через первый этаж. Ущерб составил 16 тысяч рублей, - написано в решении Заельцовского районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража, с причинением значительного ущерба. В итоге мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год и 9 месяцев.

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