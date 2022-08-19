Мужчину отправили в колонию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирца отправили в колонию за кражу алюминиевой лестницы. Инцидент произошел на улице Плановая в Заельцовском районе.
- Мужчина был в баре. Увидел, что за ним никто не наблюдает, взял лестницу и унес ее через первый этаж. Ущерб составил 16 тысяч рублей, - написано в решении Заельцовского районного суда.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража, с причинением значительного ущерба. В итоге мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год и 9 месяцев.
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