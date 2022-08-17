Под Новосибирском подросток на питбайке сбил двух ровесников

В Новосибирском районе подросток на питбайке наехал на двух ровесников. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирском районе 16-летний подросток на питбайке наехал на двух ровесников. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло во вторник, 16 августа, на территории СНТ «Красная рябина». Водитель питбайка без водительского удостоверения ехал со стороны СНТ «Озерный».

Напротив дома №382 сибиряк сбил 16-летнего подростка и 17-летнюю девушку. Ребята стояли у края проезжей части.

− В результате происшествия два пешехода получили травмы, − уточнили в ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber