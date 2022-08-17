Дополнительные электрички и автобусы на форум «Армия-2022»: время отправления, маршруты

Форум пройдет с 19 по 21 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительные электрички и автобусы на форум «Армия-2022» запустят при поддержке Минтранса Новосибирской области. Пройдет он с 19 по 21 августа на военном аэродроме Толмачево. Гости форума смогут увидеть более 50 единиц новой боевой техники ПВО, ВВС и Сухопутных войск РФ.

До военного аэродрома Толмачево жители региона смогут добраться разными способами: на электричке, автобусе или на машинах. Однако, Минтранс советует добираться на железнодорожном транспорте, чтобы избежать пробок. От о.п. «Аэрофлот» гости форума смогут дойти до места его проведения за 12-17 минут по специальным указателям.

— Приехавшим на личном транспорте необходимо воспользоваться парковкой перед Экспоцентром. От него до военного аэродрома в период с 10.30 до 16:30 будет ходить автобус с получасовым интервалом, — пояснили в региональном Минтрансе.

Также до аэродрома из Новосибирска можно добраться на автобусах и маршрутных такси. От остановки «Вокзал Новосибирск-Главный» на автобусе №111Э; от метро «Площадь Маркса» — на маршрутах №112, №122 и №228. От ТРЦ «МЕГА» гостей форума заберет маршрут №227, а из Краснообска — маршрут №124.

Автобусы и маршрутки будут идти до остановки «Путепровод» или «ГВФ». От них гости форума смогут добраться до аэродрома за 10 минут.

Время отправления, стоимость и продолжительность поездки на всех видах транспорта можно посмотреть на сайте Минтранса.

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