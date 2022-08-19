Суд признал вину врачей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирец отсудил у городской больницы 600 тысяч за смерть отца. Как говорится на сайте Заельцовского районного суда мужчину привезли с жалобами на боли в поджелудочной.

- Когда пациент умер, то при вскрытии был поставлен другой диагноз. Его сын уверен, что значит эта же проблема была, и при поступлении в больницу. Представитель медработников утверждал, что никакой причинно-следственной связи между смертью новосибирца и работой врачей нет, - говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Выслушав обе стороны и ознакомившись с доказательствами суд встал на сторону родственника. Было принято решение взыскать в пользу мужчины 600 тысяч рублей.

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