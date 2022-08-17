В Новосибирске пластиковые крышечки и батарейки обменяют на мороженое

Пластиковые крышечки и батарейки обменяют на мороженое в Новосибирске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирцам предложили сдать пластиковые крышечки и использованные батарейки. Взамен можно бесплатно получить мороженое, рассказали в мэрии Новосибирска.

Акция пройдет в четверг, 18 августа, с 14:00 до 17:00. На площади Ленина при выходе из метро со стороны улицы Депутатской будет стоять специальный экомобиль, принимающий вторсырье.

Чтобы получить лакомство, нужно сдать на переработку килограмм использованных батареек или полкилограмма пластиковых крышечек.

− Участники получат мороженое в награду за экологическую сознательность, − отметили в мэрии.

Подойдут пальчиковые и мизинчиковые батарейки, а также батарейки типа «таблетка». Что касается пластиковых крышек, то они должны быть чистыми. Их можно взять от воды, сока, газировки, кисломолочной продукции, майонеза или кетчупа.

− Батарейки можно сдавать в любой емкости. Но необходимо рассортировать их по цветам, − уточнили в публикации.

Все отходы переработают на специальном предприятии.

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