Сибирячка отсудила у турфирмы 20 тысяч рублей из-за отмененной поездки в Барселону

Женщина получила всего лишь 20 тысяч.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительница Новосибирска отсудила у турфирмы 20 тысяч рублей. Женщина собиралась вместе со знакомыми поехать в Барселону. За путевку они заплатили 214 970 рублей. Предоплату внесла 180 тысяч.
- Поездка отменилась из-за коронавируса. Потому что были отменены международные сообщения. Турфирма вернула клиентке 94 тысячи рублей, - написано на сайте Заельцовского районного суда.
Женщина просила ей вернуть ей остаток с учетом того, что была просрочка по возвращению. Плюс ко всему моральную компенсацию – 50 тысяч рублей.
Заельцовский районный суд частично удовлетворил требования женщины. Он обязал турфирму вернуть сибирячке 20 тысяч рублей.
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