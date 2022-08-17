Агроном из Новосибирска назвала способы спасения посадок при заморозках

Агроном из Новосибирска рассказала, как спасти посадки при заморозках. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Агроном Людмила Шубина рассказала, как спасти посадки при заморозках. Полезными советами она поделилась с КП-Новосибирск.

Ранее синоптики предупреждали, что с 17 по 19 августа ожидаются заморозки до -1 градуса. Такие условия могут негативно повлиять на растения.

− Необходимо своевременно собирать созревший урожай. То есть все плоды, достигшие технической спелости (это когда плод достиг своих максимальных размеров, но еще не созрел – прим. ред.), можно смело срывать и класть в теплые места в квартире. Речь идет о томатах, перцах, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск эксперт. – Что касается огурцов, то это достаточно теплолюбивая культура. Чаще всего люди выращивают их в теплицах. Редко кто держит огурцы в открытом грунте. Мой совет – на ночь плотно закрывать теплицы.

По словам Людмилы Шубиной, понижение температуры до +10 уже вредно для огурчиков. Плоды стопорятся в росте и в развитии. А в теплице огурцы продолжают расти за счет парникового эффекта.

Агроном добавила, что из-за прохлады некоторые культуры могут заболеть.

− В прохладную дождливую погоду на томатах, баклажанах и других пасленовых возникает заболевание под названием «фитофтороз». На листьях появляются бурые пятна. С листьев этот грибок переходит на плоды, − объяснила Людмила Шубина. – Поэтому ждать похолодания не стоит. Собирать урожай желательно в сухую погоду, также нужно протирать плоды.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске дачники теряют урожай помидоров из-за вершинной гнили и фитофторы.

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