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Общество17 августа 2022 11:53

Агроном из Новосибирска назвала способы спасения посадок при заморозках

Не стоит тянуть со сбором урожая
Анастасия ХРОМЫХ
Агроном из Новосибирска рассказала, как спасти посадки при заморозках.

Агроном из Новосибирска рассказала, как спасти посадки при заморозках.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Агроном Людмила Шубина рассказала, как спасти посадки при заморозках. Полезными советами она поделилась с КП-Новосибирск.

Ранее синоптики предупреждали, что с 17 по 19 августа ожидаются заморозки до -1 градуса. Такие условия могут негативно повлиять на растения.

− Необходимо своевременно собирать созревший урожай. То есть все плоды, достигшие технической спелости (это когда плод достиг своих максимальных размеров, но еще не созрел – прим. ред.), можно смело срывать и класть в теплые места в квартире. Речь идет о томатах, перцах, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск эксперт. – Что касается огурцов, то это достаточно теплолюбивая культура. Чаще всего люди выращивают их в теплицах. Редко кто держит огурцы в открытом грунте. Мой совет – на ночь плотно закрывать теплицы.

По словам Людмилы Шубиной, понижение температуры до +10 уже вредно для огурчиков. Плоды стопорятся в росте и в развитии. А в теплице огурцы продолжают расти за счет парникового эффекта.

Агроном добавила, что из-за прохлады некоторые культуры могут заболеть.

− В прохладную дождливую погоду на томатах, баклажанах и других пасленовых возникает заболевание под названием «фитофтороз». На листьях появляются бурые пятна. С листьев этот грибок переходит на плоды, − объяснила Людмила Шубина. – Поэтому ждать похолодания не стоит. Собирать урожай желательно в сухую погоду, также нужно протирать плоды.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске дачники теряют урожай помидоров из-за вершинной гнили и фитофторы.

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