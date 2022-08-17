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Общество17 августа 2022 11:26

Караканский бор в Новосибирской области получил статус особо охраняемой территории

Он располагается на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов
Надежда КАСЬЯНОВА
Караканский бор занимают территорию в 100,8 тысяч гектар. Фото: Минприроды НСО

Караканский бор занимают территорию в 100,8 тысяч гектар. Фото: Минприроды НСО

Караканский бор в Новосибирской области обрел статус особо охраняемой природной территории. Его площадь составляет 100,8 тысяч гектар. Располагается природный парк на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов.

— Основная цель создания природного парка — сохранение природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования на данной территории. Природный парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Земли населенных пунктов исключены из его границ. При этом исторически сложившиеся интересы местных жителей и хозяйствующих субъектов учтены, — подчеркнул и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

Несмотря на то, что существующие земельные участки на территории бора никто у собственников не отнимет, новые договоры уже нельзя будет заключить. Статус особо охраняемого объекта накладывает определенные ограничения. По словам Севастьянова, теперь на территории природного парка запрещена охота, добыча полезных ископаемых, врубка леса, разбитие огорода или садоводство, а также применение удобрений и ядохимикатов.

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