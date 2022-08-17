В Новосибирске на Вокзальной магистрали начали устанавливать ограждения

В Новосибирске у бизнес-центра на Вокзальной магистрали начали монтировать забор. Фото: Сибкрай.ru

В Новосибирске у бизнес-центра на Вокзальной магистрали начали монтировать забор. Напомним, ранее там убрали парковки в связи с обустройством полосы для общественного транспорта. Старые заборы тоже убрали — предполагалось, что их заменят живой изгородью. Но, судя по всему, этим планам не суждено было сбыться.

— Бизнес-центр проводит эти работы в рамках благоустройства территории. На муниципальной земле. Но у нас есть разрешение на использование земель, находящихся в муниципальной собственности. Его выдал нам начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, — рассказали корреспонденту в бизнес-центре в издании Сибкрай. Ru.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в данной ситуации.

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