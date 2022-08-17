В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения подростка у ГПНТБ

После избиения у ребенка начались провалы в памяти Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске после избиения 10-летнего мальчика у ГПНТБ возбудили уголовное дело по статье о побоях из хулиганских побуждений. Подробнее об этом КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Скандал случился 12 августа днем на парковке площади возле здания ГПНТБ. По данным следователей, двое 13-летних подростков и 20-летний парень цыганской национальности толкали мальчика в возрасте 6-7 лет. Это заметил 10-летний подросток на велосипеде.

- Потерпевший решил вступиться за малолетнего, тогда один из подозреваемых предложил драться один на один. Потерпевший отказался и собирался уехать на велосипеде. Внезапно неустановленный подросток ударил 10-летнего в область правого уха, потом в нос, отчего потерпевший упал на землю. Однако подросток продолжил избивать 10-летнего ногами по голове и телу, – сообщила КП-Новосибирск и.о. заместителя прокурора Октябрьского района Юлия Штанько. – Уголовное дело взято на контроль.

Другой подросток и 20-летний парень наблюдал за избиением, в конфликт вмешалась прохожая и помогла прекратить избиение. Видео нападения попало в соцсети, в полиции возбудили уголовное дело и объявили в розыск нападавшего, который избивал ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цыганские дети избили 10-летнего мальчика возле ГПНТБ в Новосибирске

У ребенка начались провалы в памяти (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber