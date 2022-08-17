В Новосибирске будет идти дождь в течение трех дней

Ожидается прохладная и дождливая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске сохраняется прохладная и пасмурная погода. По словам синоптиков, в ближайшие три дня столицу Сибири будут заливать дожди и продувать холодный северный ветер.

— В четверг, 18 августа, ночью ожидается +7…+9 градусов, днем потеплеет до +13…+15 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь и переменная облачность. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В пятницу, 19 августа, ночью будет также прохладно — +7…+9 градусов, днем — +13…+15 градусов. Местами пройдет дождь, ветер северный 3-8 метра в секунду, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В субботу, 20 августа, ночью температура воздуха составит +7…+9 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем значительно потеплеет — +17…+19 градусов, осадков не ожидается. Ветер северный 4-9 метра в секунду.

Напомним, что прохладная и дождливая погода ожидается на территории всего региона. А до 19 августа местами по области возможны заморозки до -1 градуса в приземном слое.

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По словам синоптиков, минусовые температуры продержатся до 19 августа (подробнее)

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