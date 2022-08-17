В Новосибирской области от ковида умер 52-летний мужчина

В Новосибирской области от коронавируса скончался 52-летний мужчина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области от коронавируса скончался 52-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 17 августа, за минувшие сутки количество заболевших ковидом увеличилось на 249 человек. Всего в регионе зарегистрировано 264 285 случаев COVID-19.

За последние 24 часа заразу победили 266 сибиряков. Общее количество выздоровевших составляет 256 361.

Всего в регионе с болезнью не справились 5 702 человека.

− В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 567 пациентов, в том числе 59 детей, − сообщили в оперштабе.

На данный момент 33 человека находятся в отделениях реанимации. К ИВЛ подключены 7 пациентов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский оперштаб одобрил возвращение масочного режима в общественном транспорте.

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