В Новосибирской области региональный бизнес сможет искать клиентов с помощью онлайн-сервиса

Платформа «Сделаем сами» представляет собой уникальный формат — гибрид сайта и телеграм-канала.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области активно наполняется новая платформа субконтрактации — проект разработан региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, а также центром «Мой Бизнес».
Платформа «Сделаем сами» представляет собой уникальный формат — гибрид сайта и телеграм-канала. Ресурсы помогут компаниям находить партнеров: размещать заказы, откликаться на них и находить информацию о мерах поддержки.
— Данные проекты разработаны специально для компаний Новосибирской области в целях поддержки импортозамещения. Это актуально как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса. И сайт, и телеграм-бот помогают сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о предприятиях, их продукции и ресурсах, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Сайт объединяет только проверенных пользователей из числа ИП и ООО: авторизация возможна через корпоративную учетную запись портала Госуслуг. Пользователь вводит данные и попадает в личный кабинет, откуда можно написать заявку или найти нужную.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер