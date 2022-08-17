В Новосибирской области региональный бизнес сможет искать клиентов с помощью онлайн-сервиса

Платформа «Сделаем сами» представляет собой уникальный формат — гибрид сайта и телеграм-канала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области активно наполняется новая платформа субконтрактации — проект разработан региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, а также центром «Мой Бизнес».

Платформа «Сделаем сами» представляет собой уникальный формат — гибрид сайта и телеграм-канала. Ресурсы помогут компаниям находить партнеров: размещать заказы, откликаться на них и находить информацию о мерах поддержки.

— Данные проекты разработаны специально для компаний Новосибирской области в целях поддержки импортозамещения. Это актуально как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса. И сайт, и телеграм-бот помогают сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о предприятиях, их продукции и ресурсах, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Сайт объединяет только проверенных пользователей из числа ИП и ООО: авторизация возможна через корпоративную учетную запись портала Госуслуг. Пользователь вводит данные и попадает в личный кабинет, откуда можно написать заявку или найти нужную.

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