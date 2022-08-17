Социалисты помогли Петру Лундстрему покорить новосибирское небо

Петр Лундстрем (слева) - один из самых титулованных молодых скрипачей в России. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

По просьбе заместителя председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергея Шилова Петр Лундстрем в промежутке между двумя своими последними поездками в ДНР посетил Новосибирскую область. 13 августа скрипач дал здесь небольшой концерт в честь 305-летия Искитима.

Петр Лундстрем - один из самых титулованных молодых скрипачей в России. Он уже успел стать лауреатом международного конкурса скрипачей в Софии (Болгария), международного струнного конкурса в Харбине (Китай), а также обладателем третьей премии Всероссийского музыкального конкурса 2018 года. Музыкант известен своей твердой патриотической позицией и благотворительностью в отношении жителей народных республик Донбасса, которые он несколько раз посещал с концертами.

На следующий день после участия в праздновании Дня города в Искитиме Петр Лундстрем вместе с Сергеем Шиловым посетил аэродром Мочище - лучшую в своем классе площадку для малой авиации в России.

Учредитель ООО «Авиакомпания «АВИАФЛОТ» Вадим Зубков ознакомил скрипача с принципами работы легендарного советского биплана ПО-2, а затем позволил молодому человеку покорить на нем новосибирское небо. Тут же, на аэродроме Мочище, Петр Лундстрем встретился с легендарной звездочкой Донбасса Анной Лисовенко, которая сопровождает группу юнармейцев, осваивающих в Новосибирской области азы парашютного дела.