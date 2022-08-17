Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест

Нормайкина обвиняют во взятке на сумму более 2 миллионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину на два месяца продлили домашний арест. Напомним, что задержали замминистра 18 октября 2021 года за взяточничество. Сначала его посадили в СИЗО, но в декабре заменили меру пресечения на более мягкую и отправили под домашний арест.

— Нормайкину продлен срок нахождения под домашним арестом до 18 октября с сохранением ранее установленных судом запретов, — пояснили в Управлении Судебного департамента региона.

Владимиру Нормайкину на домашнем аресте запрещено выходить в интернет и пользоваться телефоном для связи, а также поддерживать контакты со свидетелями и другими участниками уголовного дела.

Напомним, также, что взятка, полученная Нормайкиным, — 2 миллиона 5 тысяч рублей, признана самой крупной в регионе на 2021 год.

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