Сибиряк пропал без вести, выйдя из колонии-поселения под Новосибирском

Мужчина из Здвинска пропал в Колывани. Фото: МВД по Колыванскому району
Родные из Здвинска ищут 42-летнего Дмитрия Абарамова, который пропал после освобождения из колонии-поселения под Новосибирском.
- Отделом МВД по Колыванскому району разыскивается 42-летний Дмитрий Абарамов. Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, русые волосы, стрижка короткая. Просьба очевидцев сообщить в дежурную часть или по номеру 112, - сообщили в отделе МВД по Колыванскому району.
По словам местных жителей, мужчина числится пропавшим с 1августа. В тот день он освободился из колонии-поселения в Колывани и до сих пор не вышел на связь, а также не отмечался в полиции.
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