В Алтайском крае с горы «Чертов палец» сорвался турист из Новосибирской области

Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец» в Алтайском крае. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец», которая находится в Алтайском крае. Об этом пишет Amic со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел во вторник, 16 августа, в нескольких километрах от поселка Катунь. На место прибыли спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Начальник дежурного караула предложил поднять туриста, используя спасательную веревку. Один из спасателей по этой веревке спустился к мужчине. После этого пострадавшего обвязали за талию и подняли наверх.

− Мужчину осмотрели работники скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась, − добавили в МЧС.

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