В Алтайском крае с горы «Чертов палец» сорвался турист из Новосибирской области

Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец» в Алтайском крае. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Турист из Новосибирской области сорвался с горы «Чертов палец», которая находится в Алтайском крае. Об этом пишет Amic со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел во вторник, 16 августа, в нескольких километрах от поселка Катунь. На место прибыли спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшему.
Начальник дежурного караула предложил поднять туриста, используя спасательную веревку. Один из спасателей по этой веревке спустился к мужчине. После этого пострадавшего обвязали за талию и подняли наверх.
− Мужчину осмотрели работники скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась, − добавили в МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер