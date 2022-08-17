ГИБДД ищет троих водителей, проехавших по встречке в Новосибирске

В Новосибирске ГИБДД ищет троих водителей, проехавших по встречке. Фото: стоп-кадр / АСТ-54

В Новосибирске сотрудники ГИБДД ищут троих водителей, которые проехали по встречке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

О нарушителях некоторое время назад написали в группе «АСТ-54». Один из подписчиков опубликовал запись с видеорегистратора.

− Два автомобиля марки «БМВ» и «Мерседес» промчались по встречной полосе на улице Нарымской, − отметил очевидец.

В ГИБДД отреагировали на эту публикацию и сообщили, что устанавливают личности водителей и обстоятельства, при которых они нарушили ПДД.

− Нарушителей привлекут к административной ответственности согласно части четвертой статьи 12.15 КоАП РФ − «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», − сообщили в Госавтоинспекции.

Лихачам могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей. Либо их лишат водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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