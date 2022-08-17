Бойцы ГБР несколько раз выезжали по ложным вызовам

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

12 августа в 17.59 охранная сигнализация сработала в пекарне на улице Петухова. Охранник, дежуривший в здании, выяснил, что телефон директора с установленным на нем мобильным приложением попал в руки его малолетнего ребенка. Малыш, водя пальчиком по экрану, случайно поставил объект с находившимися там людьми в режим «охрана».

12 августа в 23.55 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Садовой в поселке Маслянино Новосибирской области. Осмотр, проведенный группой быстрого реагирования вместе с представителем учреждения, показал, что в помещении летает и попадает в зону действия инфракрасного датчика «штора» большая жирная муха, которую во избежание дальнейших срабатываний и ложных вызовов пришлось поймать и убить.

Сразу в двух новосибирских магазинах 12 августа срабатывание сигнализации произошло из-за беспричинного падения товаров, зафиксированного системой видеонаблюдения. В 21.07 в магазине на улице Выборной без чьего-либо участия с полки на пол упала и разбилась стеклянная бутылка пива, а в 4.07 аналогичное происшествие произошло в супермаркете на улице Ельцовской - с бутылкой пепси-колы.

14 августа в 19.32 ремонтные работы с перфоратором, проводимые в соседнем помещении от того, где установлен банкомат Home Credit Bank, вызвали вибрацией стен срабатывание охранной сигнализации. Причину установили прибывшие в банк бойцы ГБР-77.

15 августа в 16.55 объемный датчик движения зафиксировал чье-то перемещение в закрытом на ночь административном здании на улице Набережной в поселке Восход. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-72 выяснили, что в здании случайно были закрыты двое рабочих. «Гвардейцы» выпустили «заложников».

И точно так же задержавшийся на работе сотрудник был закрыт вчера в 20.12 в фитнес-центре на улице Пермитина. О том, что в помещении кто-то находится, ГВАРДИЮ вновь известила сигнализация.